В Мелитополе прогремело два громких взрыва: повреждено здание, где находились «силовые структуры» оккупантов 27 марта, 09:12 Результаты «хлопков» в Мелитополе (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Утром в понедельник, 27 марта, в Мелитополе прогремело два громких взрыва.

Об этом сообщил мэр захваченного РФ города Иван Федоров в своем Telegram.

По его словам, «хлопки» произошли на микрорайоне вблизи кафе Джокер и казарм российских оккупантов.

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Повреждено захваченное войсками РФ здание, где размещались вражеские «силовые структуры».

Фото: Иван Федоров/Telegram

Издание РИА Мелитополь сообщило, что взрывы прозвучали в районе Автомоторного техникума.

«Прилетело» в здание, где находилась «служба государственной безопасности».

Сообщается, что оккупанты расположились в нескольких зданиях.

«Руководители находятся в отжатом корпусе бывшего вуза — Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. Его обнесли металлическим забором. В этих постройках наблюдаются разрушения после прилетов», — говорится в сообщении.

Также российские оккупанты находились в общежитии техникума, их заселяла фейковая «министр образования и науки» Елена Шапурова.

23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв. Он был слышен в разных районах города. Позже стало известно, что там подорвали местного полицейского-коллаборанта Сергея Сковырко. Он получил травму ноги.

