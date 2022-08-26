На складах оккупантов под Мелитополем прогремело несколько взрывов — мэр 26 августа, 20:52 Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление (Фото:inform.zp.ua)

На военных складах войск РФ в районе временно оккупированного Мелитополя местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Он уточнил, что «очередной хлопок» произошел на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района.

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«Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление», — пишет он.

Мэр Мелитополя добавил, что ждет подтверждения ликвидации базы оккупантов.

Накануне стало известно, что в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.

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