На складах оккупантов под Мелитополем прогремело несколько взрывов — мэр

26 августа, 20:52
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Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление (Фото:inform.zp.ua)

Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление (Фото:inform.zp.ua)

На военных складах войск РФ в районе временно оккупированного Мелитополя местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Он уточнил, что «очередной хлопок» произошел на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района.

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«Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление», — пишет он.

Мэр Мелитополя добавил, что ждет подтверждения ликвидации базы оккупантов.

Накануне стало известно, что в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.

https://www.youtube.com/embed/Fbe9IQhaNoA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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