На складах оккупантов под Мелитополем прогремело несколько взрывов — мэр
Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление (Фото:inform.zp.ua)
На военных складах войск РФ в районе временно оккупированного Мелитополя местные жители слышали несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
Он уточнил, что «очередной хлопок» произошел на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района.
«Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление», — пишет он.
Мэр Мелитополя добавил, что ждет подтверждения ликвидации базы оккупантов.
Накануне стало известно, что в Приазовском Мелитопольского района подорвали штаб российских оккупантов, где готовили псевдореферендум и выдачу паспортов РФ.
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