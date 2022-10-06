Федоров о взрывах в Мелитополе: уничтожаются вражеские склады боеприпасов 6 октября, 15:57 Над Мелитополем виден дым (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы утром 6 октября в захваченном российскими оккупантами городе.

В эфире национального телемарафона он рассказал, что взрываются боеприпасы на складах войск РФ.

«С самого утра звучат взрывы, уничтожаются вражеские склады техники и боеприпасов. Сейчас над городом в северной части густой дым, это видят почти все жители города», — отметил он

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Федоров также опубликовал видео густого дыма, который поднимается над городом.

Утром 6 октября СМИ сообщили, что в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы. В северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.