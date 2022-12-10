Оккупанты суетятся. В Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов — мэр 10 декабря, 20:15 В Мелитополе слышны взрывы (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером в субботу, 10 декабря, раздалось более 10 громких взрывов. Оккупационные власти сообщают о двух погибших в гостиничном комплексе.

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

Обновлено в 21:50: Оккупационная администрация Мелитополя заявила, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в городе.

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«В результате работы ПВО на вылете были сбиты две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Пораженный гостиничный комплекс «Привал охотника», — говорится в сообщении Telegram.



По предварительным данным, два человека погибли и еще два — ранены.



Скриншот из подконтрольного Кремлю пропагандистского информагентства РИА Новости / Фото: РИА Новости/Telegram

«В Мелитополе горячо. Более 10 громких взрывов слышно во всех районах города. оккупанты суетятся. Ждем хороших новостей от ВСУ», — написал он в Telegram.

Местные издания также обнародовали видео, где, как утверждается, сняты моменты взрывов в городе.

Российские пропагандистские госСМИ уже успели заявить, что в оккупированном Мелитополе якобы сработало их ПВО.

Фото: Скриншот из подконтрольного Кремлю пропагандистского информагентства РИА Новости

Некоторые местные телеграмм-каналы также сообщают, что слышны взрывы в оккупированном Токмаке.