Ночные взрывы в Мелитополе прогремели на базе оккупантов в районе аэродрома — Федоров 6 апреля, 10:20 «Хлопки» происходят в Мелитополе практически ежедневно (Фото:РИА Мелитополь)

Громкие взрывы в Мелитополе в ночь на четверг, 6 апреля, прогремели в районе Авиагородка на базе российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр захваченного войсками РФ города Иван Федоров в своем Telegram.

«По предварительным данным взрывалась „многострадальная“ вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о „точном ПВО“. А сами отправили в сторону аэродрома скорые», — отметил он.

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Федоров добавил, что потери россиян уточняются.

Он также опубликовал видео, на котором слышны громкие звуки взрывов.

Ночью в Мелитополе прогремели взрывы, их слышали во всех районах города.

Накануне там также звучали взрывы, однако детали не уточнялись.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.