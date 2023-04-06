Ночные взрывы в Мелитополе прогремели на базе оккупантов в районе аэродрома — Федоров
«Хлопки» происходят в Мелитополе практически ежедневно (Фото:РИА Мелитополь)
Громкие взрывы в Мелитополе в ночь на четверг, 6 апреля, прогремели в районе Авиагородка на базе российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр захваченного войсками РФ города Иван Федоров в своем Telegram.
«По предварительным данным взрывалась „многострадальная“ вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о „точном ПВО“. А сами отправили в сторону аэродрома скорые», — отметил он.
Федоров добавил, что потери россиян уточняются.
Он также опубликовал видео, на котором слышны громкие звуки взрывов.
Ночью в Мелитополе прогремели взрывы, их слышали во всех районах города.
Накануне там также звучали взрывы, однако детали не уточнялись.
В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».
3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.
Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.
Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.