ВСУ уничтожили две военные базы окупантов в Мелитополе — мэр

5 марта, 23:02
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Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером воскресенья, 5 марта, прогремели два взрыва на военных базах войск РФ, заявил мэр города Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона.

«Два мощных взрыва слышали в северных районах города. Уже есть информация, что уничтожены два объекта, где находились рашисты», — сказал Федоров.

Как отметил чиновник, по предварительной информации, ликвидированы сотни захватчиков. Однако точные цифры и полную информацию предоставит Генштаб ВСУ.

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1 марта Иван Федоров сообщал о взрывах на аэродроме временно оккупированного Мелитополя. Тогда он добавил, что российские захватчики «неудачно покурили».

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Позже он отмечал, что оккупанты завозят в Мелитополь военную технику и личный состав. Таким образом враг готовится к обороне города и его удержанию.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Оккупант Мелитополь Война России против Украины

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