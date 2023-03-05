ВСУ уничтожили две военные базы окупантов в Мелитополе — мэр 5 марта, 23:02 Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером воскресенья, 5 марта, прогремели два взрыва на военных базах войск РФ, заявил мэр города Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона.

«Два мощных взрыва слышали в северных районах города. Уже есть информация, что уничтожены два объекта, где находились рашисты», — сказал Федоров.



Как отметил чиновник, по предварительной информации, ликвидированы сотни захватчиков. Однако точные цифры и полную информацию предоставит Генштаб ВСУ.

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1 марта Иван Федоров сообщал о взрывах на аэродроме временно оккупированного Мелитополя. Тогда он добавил, что российские захватчики «неудачно покурили».

Позже он отмечал, что оккупанты завозят в Мелитополь военную технику и личный состав. Таким образом враг готовится к обороне города и его удержанию.