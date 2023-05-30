В Мелитополе прогремели взрывы, над захваченным оккупантами заводом поднимается дым — фото

30 мая, 21:58
Поделиться:
Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы (Фото:Мэр Мелитополя Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы (Фото:Мэр Мелитополя Иван Федоров/Telegram)

30 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Жители фиксируют черный дым на западном выезде из города вблизи места базирования армии РФ, сообщает городской голова Иван Федоров.

По его словам, на месте дыма находится завод Автокольорлит, который оккупанты превратили в военную базу.

Россияне уверяют, что на месте сработала ПВО, однако дым поднимается с земли, а не с воздуха.

Видео дня

«Наверное, рашистское ПВО наземное», — комментирует Федоров

https://twitter.com/tweetsnv/status/1663613080738095104?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Мелитополь захвачен российскими войсками с 26 февраля 2022 года.

12 мая в центре города прогремел мощный взрыв. По данным пропагандистских медиа, тогда сработало взрывное устройство, которое якобы находилось в мусорном баке.

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он потерял руки и ноги.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Мелитополь Военная база

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X