В Мелитополе прогремели взрывы, над захваченным оккупантами заводом поднимается дым — фото 30 мая, 21:58 Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы (Фото:Мэр Мелитополя Иван Федоров/Telegram)

30 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Жители фиксируют черный дым на западном выезде из города вблизи места базирования армии РФ, сообщает городской голова Иван Федоров.

По его словам, на месте дыма находится завод Автокольорлит, который оккупанты превратили в военную базу.

Россияне уверяют, что на месте сработала ПВО, однако дым поднимается с земли, а не с воздуха.



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«Наверное, рашистское ПВО наземное», — комментирует Федоров



Мелитополь захвачен российскими войсками с 26 февраля 2022 года.



12 мая в центре города прогремел мощный взрыв. По данным пропагандистских медиа, тогда сработало взрывное устройство, которое якобы находилось в мусорном баке.

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он потерял руки и ноги.