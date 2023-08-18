В Мелитополе прозвучали взрывы — мэр

18 августа, 10:52
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В захваченном РФ Мелитополе все чаще звучат взрывы (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченном РФ Мелитополе все чаще звучат взрывы (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Утром в пятницу, 18 августа, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, взрывы были слышны в районе одного из микрорайонов города.

Федоров добавил, что железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники.

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Накануне было громко в оккупированных Токмаке и Кирилловке.

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По данным издания РИА Мелитополь, утренние взрывы были слышны в стороне Нового Мелитополя.

С началом контрнаступления ВСУ в районе Мелитополя все чаще случается «бавовна».

В гражданские больницы города свозят десятки раненых российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Мелитополь хлопок Война России против Украины

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