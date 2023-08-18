В Мелитополе прозвучали взрывы — мэр
В захваченном РФ Мелитополе все чаще звучат взрывы (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Утром в пятницу, 18 августа, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, взрывы были слышны в районе одного из микрорайонов города.
Федоров добавил, что железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники.
Накануне было громко в оккупированных Токмаке и Кирилловке.
По данным издания РИА Мелитополь, утренние взрывы были слышны в стороне Нового Мелитополя.
С началом контрнаступления ВСУ в районе Мелитополя все чаще случается «бавовна».
В гражданские больницы города свозят десятки раненых российских оккупантов.