В районе аэропорта Мариуполе прогремела серия мощных взрывов — мэрия 19 мая, 21:51 Взрывы в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Мариупольский горсовет/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 19 мая, прогремели три мощных взрыва в районе аэропорта. Предварительно, удар был нанесен по месторасположению личного состава оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Telegram.

«Взрывы в Мариупольском районе. Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы», — говорится в сообщении.

Видео дня

По их данным, удар был нанесен по месторасположению личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.

«Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери», — добавили в мэрии.

Советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram уточнил, что взрывы также произошли в районе ЖК Невский, который построили оккупанты после захвата украинского города.

«Эй, Невский. Мы предупреждали об опасном соседстве», — пишет Андрющенко.

Telegram-каналы публикуют видео взрывов в городе.

Дополнено 22:30 По данным Андрющенко, удар был нанесен по месту базирования от 150 оккупантов, которое также системно использовалось для установки систем ПВО.

«Отдельно для мариупольцев в оккупации. Обратите внимание на удаленность „наказания небесного“ от ближайшего жилого дома. Видите, как далеко? А теперь задача на 2+2 — как быстро россияне запихают склады БК в ваши подвалы и дворы?», — добавил советник мэра.