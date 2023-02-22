Последствия ночных взрывов в Мариуполе: есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов — мэрия
Ночью в Мариуполе прогремела серия взрывов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В оккупированном Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, прогремели 12 взрывов. Подтверждены попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, среди 12 взрывов в двух случаях, вероятно, сработала ПВО оккупантов.
Подтверждено попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя, а также в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район), отметил Андрющенко.
После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию, были слышны пулеметные очереди. Также зафиксировали передвижение танков и запуск сигнальных ракет.
В некоторых районах пропали свет и связь.