Последствия ночных взрывов в Мариуполе: есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов — мэрия

22 февраля, 09:38
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Ночью в Мариуполе прогремела серия взрывов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью в Мариуполе прогремела серия взрывов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, прогремели 12 взрывов. Подтверждены попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, среди 12 взрывов в двух случаях, вероятно, сработала ПВО оккупантов.

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Подтверждено попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя, а также в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район), отметил Андрющенко.

Видео дня

После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию, были слышны пулеметные очереди. Также зафиксировали передвижение танков и запуск сигнальных ракет.

В некоторых районах пропали свет и связь.

https://www.youtube.com/watch?v=n3fnrzptP2I
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Взрыв Война России против Украины

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