Россияне в Мариуполе изменили тактику перемещения военной техники — советник мэра
По данным Андрющенко, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на фронт (Фото:Андрющенко/Telegram)
Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе изменили тактику перемещения колонн военной техники.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Военные перемещения в Мариуполе приобрели локальный характер. Кроме того, россияне изменили тактику движения большими колоннами и перешли на группы по 3−4 грузовика в сопровождении», — пишет Андрющенко.
Он добавил, что в Мариупольском районе стало меньше оккупантов вдоль побережья. По данным Андрющенко, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на фронт, а основное направление движения войск РФ — на север от Мариуполя.
По данным разведки Британии, с 21 февраля пророссийские источники заявили о не менее 14 взрывах в городе и, вероятно, Россия «будет этим обеспокоена».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что взрывы в Мариуполе будут продолжаться, а расстояние большого значения для ВСУ уже не имеет. Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк также говорила, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.