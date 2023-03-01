Россияне в Мариуполе изменили тактику перемещения военной техники — советник мэра

1 марта, 16:52
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По данным Андрющенко, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на фронт (Фото:Андрющенко/Telegram)

По данным Андрющенко, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на фронт (Фото:Андрющенко/Telegram)

Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе изменили тактику перемещения колонн военной техники.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Военные перемещения в Мариуполе приобрели локальный характер. Кроме того, россияне изменили тактику движения большими колоннами и перешли на группы по 3−4 грузовика в сопровождении», — пишет Андрющенко.

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Он добавил, что в Мариупольском районе стало меньше оккупантов вдоль побережья. По данным Андрющенко, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на фронт, а основное направление движения войск РФ — на север от Мариуполя.

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По данным разведки Британии, с 21 февраля пророссийские источники заявили о не менее 14 взрывах в городе и, вероятно, Россия «будет этим обеспокоена».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что взрывы в Мариуполе будут продолжаться, а расстояние большого значения для ВСУ уже не имеет. Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк также говорила, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Военная техника Войска РФ

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