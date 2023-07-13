В Мариуполе есть попадание в казарму кадыровцев, раненых вывозили тайно — Андрющенко

13 июля, 08:37
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По словам Андрющенко, попадание зафиксировано в казарму кадыровцев в районе завода им. Ильича (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

По словам Андрющенко, попадание зафиксировано в казарму кадыровцев в районе завода им. Ильича (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Результатом мощных взрывов в Мариуполе поздно вечером 12 июля стало попадание в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По предварительным данным, раненых вывозили тайно в сторону оккупированного россиянами Донецка.

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«Это может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем», — добавил Андрющенко.

При этом, российские оккупанты утверждают, что над городом «работала ПВО».

7 июля Центр нацсопротивления сообщил, что оккупационная администрация временно захваченного Мариуполя разработала план «эвакуации» из города.

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В захваченном городе все чаще происходит «бавовна».

Из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Кадыровцы Война России против Украины

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