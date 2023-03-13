В Мариуполе прогремела серия взрывов, оккупанты подняли в воздух авиацию — Андрющенко

13 марта, 15:38
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В Мариуполе сработала российская ПВО (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе сработала российская ПВО (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе в понедельник, 13 марта, прогремело три взрыва. В результате российские военные подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«По линии РадУкраины-Агробаза сработала ПВО русни дважды, на третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23», — пишет он.

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Андрющенко добавил, что после взрывов оккупанты подняли в воздух авиацию.

«Два самолета на малой высоте прямо над городом. Хорошие предвестники украинской „кары небесной“. В прошлый раз не помогло», — отметил он.

Также по его данным в направлении Старого Крыма слышны звуки детонации БК. Советник мэра опубликовал фото, где виден дым над украинским городом.

Петр Андрющенко/Telegram
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, предположительно, по местонахождению оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиация Мариуполь Российская агрессия Войска РФ Взрыв

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