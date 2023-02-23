«Сюрпризы еще будут». Интервью с Петром Андрющенко — о «хирургической» бавовне в Мариуполе и восстановлении города Украины уже осенью 23 февраля, 20:32 Эксклюзив NV Мариуполь, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ в Мариуполе хирургически сокращают склады боекомплекта, топлива, места скопления оккупантов и техники, рассказывает советник городского головы Петр Андрющенко.

Русня, по его словам, паникует, ведь они были уверены, что никогда и ничто не достанет Мариуполь. И пока в России говорят о планах провести выборы на оккупированных территориях осенью этого года, советник мэра обещает, что Украина готовится в то время начать восстановление города.

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Больше подробностей о взрывах в Мариуполе, гуманитарном кризисе и планах восстановления Андрющенко рассказал в интервью Radio NV.

— Очень жарко на днях в городе. 22 февраля были сообщения об 11 взрывах, 23 февраля — о трех взрывах ночью, они раздавались и днем, были новые взрывы в Мариуполе. Расскажите, пожалуйста, что происходит?

— Действительно. Это лучшие дни для нас, для всех мариупольцев в эвакуации. В Мариуполь наконец пришел мариупольский «хлопок». Действительно, это началось позавчера вечером — раздалось 12 взрывов. Потом вчера еще было около пяти. Сегодня утром было еще три. То есть ежедневно наши Вооруженные силы Украины очень хирургически, как мы видим, очень точно сокращают склады с боекомплектами, с топливом, и места, где расположены оккупанты вместе с техникой, в частности на территории комбината Ильича. И это нас не может не радовать.



Подтверждено, что ликвидирован большой склад с боекомплектом, который оккупанты разместили на территории мариупольского аэропорта. Мы знаем, что были ликвидированы две базы, где хранилось военное дизтопливо на территории Мариуполя. Было попадание на территорию мариупольского порта. На 18 причале разгружали в свое время груз военного назначения с судов. Разгружали так, что даже в мариупольские докеры были попадания, как раз россияне занимались именно этим.

Очень хорошо все проходит. И нас это не может не радовать, потому что мы видим и понимаем, что происходит. Прежде всего это большой массив данных, собранный мариупольским сопротивлением, к которому присоединилось много мариупольцев, находящихся как в оккупации, так и в эвакуации. И, наконец, мы дождались, что все эти данные стали реализовываться. То есть данных будет больше — реализации, конечно, тоже будет больше. Паника у оккупантов, у коллаборантов — безумная. Поверьте, это лучшие действия за последний год.

— Самая большая загадка сегодня, над чем мы сейчас ломаем голову: чем ведутся подобные обстрелы? Потому что до Мариуполя далеко.

— Как будет время, Вооруженные силы и Генштаб доложат, чем и как удалось попасть и обеспечить мариупольскую бавовну.

— Оккупационные власти каждый раз говорят, что работает ПВО. А что вам известно? Как пытаются сейчас защищать город оккупанты? Что это за волшебное ПВО, которое все время работает?

— Действительно, систем ПВО много в городе, но они как-то неэффективно действуют. В первый вечер из 12 взрывов было два пуска ПВО и все. Вот и вся защита. [22 февраля] в Мариуполе впервые прозвучала воздушная тревога, включили сирены.

И постоянно поднимают авиацию. Непонятно, зачем. Но сегодня после взрывов снова была в небо поднята оккупационная авиация. Что она там делает и что она пытается сбить, неясно. Но все это, знаете ли, складывается в такую картинку, что они не знают, что с этим делать. И впечатление такое, что начинает доходить, что нет противодействия тому, чем мы достаем в город Мариуполь, поэтому это только повышает панику.

А системные сообщения о том, что работает ПВО — это тупой методичка для того, чтобы что-то людям объяснять. Им бы вообще было лучше промолчать. Но если весь город слышит, весь город вздрагивает от звуковых и взрывных волн и понимает, что это точно не ПВО, то нужно что-то говорить.

— Как проявляется паника у окупантов и коллаборантов? Что они делают? Куда они убегают или эвакуируются?

— Военные пытаются перетаскивать склады в какие-то другие места. Они увозят их. Очень многое накоплено. Они считали, что это безопасный город для русской армии, а оказалось, что не очень.

Колаборантская вся эта мерзость [22 февраля] целый день обсуждала, не стоит ли уже паковать чемоданы. С другой стороны, обсуждала, что им никто не даст упаковать чемоданы до тех пор, пока не будет команды российской армии. То есть понимают свою ловушку. И возникает вопрос: не бросят ли их в городе, если армия будет выходить.

Ждуны из гражданских, та небольшая прослойка, которая ждала, — дождались. Многие уже бросили чемоданы в автомобили и уехали в Россию.

В инфопространстве сообщается, что вообще россияне не понимают, что происходит и что с этим делать. Это действительно сюрприз. Они были уверены, что никогда, ничего не прилетит в Мариуполь. И потому можно спокойно из него делать то, что они сделали — большую военную логистическую базу, не слишком защищаясь.

Такое впечатление, что [оккупанты], как страус: голову в песок и думают, может закончиться само собой. Думаю, что ничего не кончится. По крайней мере скажу, что мариупольцы к этому приложатся очень мощно, дабы оно не закончилось.

— А сколько сейчас российских войск может находиться в городе?

— В городе и в районе, с учетом того, что большая часть уже переброшена на другие участки фронта, находится где-то 20−25 тысяч, по нашим подсчетам. Еще неделю назад было до 40 тысяч, а сейчас их начали переводить по линии фронта. Поэтому количество сокращается, а новые резервы пока не накапливаются.

— Были сообщения, что во временно оккупированном Мариуполе уже открытая мобилизация началась оккупантами.

— Да. Первые волны открытой мобилизации прошли. Буду говорить о фактах, которые наверняка нам известны. Три человека из одного коммунального предприятия из Автодора уже мобилизованы и отправлены на фронт. Вот те самые пробные волны, потому что все остальные просто проглотили это и надеются, что их это не будет касаться.

Дальше будет больше. Поэтому мы постоянно говорим, что следует уезжать. Мужчинам из Мариуполя следует бежать, пока еще выпускают. Потом будет поздно.

— Я очень обрадовалась флешмобу, который устроили в Мариуполе, когда на снегу писали, что нужно делать с российскими оккупантами, которые сейчас находятся в городе. И это, я понимаю, было очень мощно. Какие акции проходят сейчас? Что делает сопротивление и как помогает, в частности, Вооруженным силам Украины?

— Давайте про помощь. Хлопок видите? Это сопротивление. Это, прежде всего, результат сопротивления — основная задача и основная его работа. На самом деле это то, что они могут делать и делают каждый день, — информационное обеспечение: что, где, куда, как, сколько, кто. Поверьте, это очень большой пласт работы, причем работы, которая очень опасна сегодня в городе, потому что контрпартизанские мероприятия не утихают.

Снова вчера появились [надписи], снова появились надписи, что ВСУ рядом. Это выводит оккупантов из психологического строя.

Некоторые акции постоянно планируются активнее. Последняя акция была не так давно — где-то три-четыре недели назад взорвали машину с тремя российскими военными офицерами. Я думаю, что сюрпризы еще будут. Понятно, что это сложно и не так быстро [как хотелось бы], но думаю, что не без того. Не хлопком единым.

Знаем, что количество и мощность сопротивления растет в прогрессии. И такие вещи, как хлопок, тому только способствуют. Очень гордимся нашими людьми, поверьте. Пожалуй, больше всего, чем гордимся на сегодняшний день, — это нашим сопротивлением.

Потому что в мариупольском сопротивлении есть одна большая особенность, которую стоит помнить: все люди, которые должны стать центром, из которого формируется сопротивление (активисты, наши волонтеры, не знаю, специально подготовленные люди), из-за того, как был оккупирован Мариуполь, а затем фильтрацию, к сожалению, либо были вынуждены уехать, либо арестованы. Поэтому фактически наше сопротивление выросло из обычных людей на самом деле, о которых никто никогда не подумал бы о мирной жизни. Большое уважение им за это, мы их очень ценим.

Думаю, после нашей победы после деоккупации Мариуполя станут известны имена наших героев, как это все было по крайней мере. Мемуары можно будет писать.

— Какая гуманитарная ситуация в городе? Мы помним об очередях за питьевой водой. Мы помним о том, как крыши разбирали и не собирали обратно приглашаемые так называемые строители из Российской Федерации.

— Гуманитарная ситуация остается статической. То есть она статически не улучшается. Если что-то улучшается, то обязательно ухудшается. А очереди за тарелкой теплой каши не кончаются.

Не кончаются почему? Потому что безумная безработица началась в Мариуполе. Во-первых. Во-вторых, даже бюджетникам заработной платы от оккупантов уже второй месяц не выплачивают. Обещают людям дать деньги в марте, а уже начались слухи о апреле. А ведь люди должны что-то есть, а есть приобрести не за что. Потому это просто глобальная проблема по городу.

Медицинская система. Мы видим, что по городу пошла новая волна ковида. Мы о нем забыли, а он о нас не забыл, к сожалению. Стоит вспомнить, что все [аппараты] ИВЛ оккупанты вывезли из города. Поэтому снова какая-то смертельная волна пройдет Мариуполем, учитывая, что вся медицинская система города в коллапсе, а смертность от так называемых естественных причин только растет.

Началась складываться критическая инфраструктура как карточный домик. Это то, о чем мы тоже предупреждали, что так будет. Это постоянное отключение света, после этого — отключение воды. Максимум до 60% домов предоставили тепло. С газом ситуация еще хуже. Поэтому тяжело. Честно, мы даже сами не понимаем, как люди выживают в этих условиях, как они держатся.

— А сколько сейчас мирных жителей в Мариуполе? Можно их учет какой-то вести, сосчитать и чем им помочь?

— К сожалению, помочь мы ничем не можем по понятным причинам. Помогли бы открыть въезд для украинской стороны на территорию Мариуполя.

В городе остаются около 13 тысяч детей. Мы знаем точное количество детей в школах — это 11 252 ребенка. И около 85 тысяч совершеннолетнего населения. Вот это население Мариуполя. То есть меньше 100 тысяч. И есть динамика на убыль.

Есть положительная динамика на уменьшение — за счет выезда. Есть, к сожалению, и не положительная динамика уменьшения из-за роста смертности.

Однако наблюдаем обратную динамику увеличения количества граждан Российской Федерации в городе. Их сегодня гражданских — не менее 40 тысяч. И это только мужчины, которые весной хотят уже привезти своих жен, семьи. То есть мы понимаем, что баланс где-то на апрель может быть таков: 50% — коренных мариупольцев и 50% — граждан Российской Федерации.

Политика геноцида и уничтожение украинской нации, к сожалению, в Мариуполе внедрена. И, к сожалению, внедрена достаточно эффективно.

— Сейчас в Российской Федерации что-то говорят о каких-то «выборах». На оккупированных территориях осенью их собираются проводить. Думаю, что Мариуполь, к сожалению, исключением не стал. Готовятся ли к так называемым выборам и что вообще о них говорят?

— Пока не готовятся. Никто ни о чем не говорит. Людям не до того, оккупантам не до того, коллаборантам не до того.

А мы готовимся осенью уже начать отстраивать город. Поэтому думаю, что Россия озвучивает слишком преждевременно свои планы проводить выборы в Мариуполе. Будут они проводить восстановление города Мариуполя силами пленников и силами репараций.

— Я тоже очень хочу, чтобы все мы верили, что вместе возродим Мариуполь.

— Верьте, так и будет. Вот в этом вообще не сомневайтесь. Действительно, мы уже работаем над Мариуполем — это очень большой, мощный проект отстройки Мариуполя.

Что касается восстановления и как мы его отстроим — вообще сомнений нет.

— Такие планы есть, такие надежды есть?

— Это уверенность, это не надежды. Мы уверены, что вернемся достаточно быстро в город, насколько это возможно. И мы уверены, что мы способны его восстановить фактически заново.

Мы понимаем, что мы можем получить город полностью разрушенным, что его нужно еще вернуть, и что нам оставят оккупанты, неизвестно. Мы понимаем, что они делают со всеми городами, в которые добираются, но это нас не останавливает. После нацистов был отстроен город. Хотя сейчас непонятно, то ли нацисты, то ли советская армия стерла его с лица земли.