Направление Мариуполя уже не абсолютно недостижимо — Гуменюк о недавней «бавовне»

23 февраля, 17:19
Поделиться:
Разрушенный комбинат Азовсталь в Мариуполе, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный комбинат Азовсталь в Мариуполе, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже достижимо для защитников Украины.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 23 февраля.

«На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность — это очень относительное понятие. То, что считают настолько отдаленным, что оно недостижимо, не всегда таковым является. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым», — сказала Гуменюк, отвечая на вопрос о «бавовне» на южном направлении в последнее время.

Видео дня

Читайте также:
В Мариуполе зафиксировали три новых взрыва: есть попадания по базам оккупантов и в район аэропорта

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

Читайте также:
Возрождение Мариуполя. Не рано ли говорить о восстановлении города — взгляд жителей и экспертов

Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/5NY0LnJY34Q
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X