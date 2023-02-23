Направление Мариуполя уже не абсолютно недостижимо — Гуменюк о недавней «бавовне» 23 февраля, 17:19 Разрушенный комбинат Азовсталь в Мариуполе, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже достижимо для защитников Украины.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 23 февраля.



«На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность — это очень относительное понятие. То, что считают настолько отдаленным, что оно недостижимо, не всегда таковым является. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым», — сказала Гуменюк, отвечая на вопрос о «бавовне» на южном направлении в последнее время.



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В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.