«Предварительно, 50 убитых оккупантов». Мэрия Мариуполя сообщает о девяти «прилетах» по позициям войск РФ 13 мая, 21:31 Андрющенко сообщил, что удар был нанесен по расположению россиян в здании клуба (Фото:Андрющенко/Telegram)

В районе временно оккупированного Мариуполя прогремела серия взрывов. Мэрия города сообщает о девяти ударах по позициях россиян и около 50 убитых оккупантах.

«Бавовна в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам!» — говорится в сообщении городского совета в Telegram.

По их данным, взрывы произошли вблизи Мариуполя в Никольской территориальной общине, возле села Республика.

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«Туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района. Вероятно, большое количество пострадавших, предварительно, около 50 убитых оккупантов», — добавили в мэрии.

Советник мэра временно оккупированного города Петр Андрющенко сообщил, что удар был нанесен по расположению россиян в здании клуба в селе Республика.

Фото: Андрющенко/Telegram

Ранее Андрющенко говорил, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за Мариуполь. По его данным, оккупанты строят оборонительные рубежи внутри города. Они также проводят разминирование территории завода Азовсталь, который хотят использовать при обороне.