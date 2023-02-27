Работают дроны и «неравнодушные люди». В районе Мариуполя уничтожен еще один склад россиян с боеприпасами — Силы обороны 27 февраля, 16:31 Российская бронетехника едет в Маируполе, 5 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе временно оккупированного Мариуполя за минувшие сутки уничтожили склад с вражескими боеприпасами. Это происходит благодаря «не только дронам, но и неравнодушным людям».

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире телемарафона в понедельник, 27 февраля.

Видео дня

По его словам, россияне безопасно организовали в Мариуполе свои логистические склады, склады боеприпасов и топлива. Также там базируется огромное количество личного состава РФ. Последние взрывы, раздававшиеся в городе, Дмитрашковский назвал «очень нужной вещью».

«Потому что уничтожая тыловые обеспечения, мы делаем невозможным работу тыловых подразделений по доставке топлива, боеприпасов на передовую. Также за минувшие сутки уничтожили склад с боеприпасами и очень приятно, что к этому присоединяются не только дроны. Там работают и люди, которым небезразлична судьбе Украины», — подчеркнул он.

22 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об уничтожении ВСУ двух складов с топливом оккупантов в Мариуполе. Затем ночью на территории металлургического комбината им. Ильича начался пожар; сообщали о нескольких взрывах 23 февраля. Звуки детонации слышали и на следующий день.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что взрывы в Мариуполе продолжатся, а расстояние большого значения для ВСУ уже не имеет. По данным разведки Британии, с 21 февраля пророссийские источники заявили о не менее 14 взрывах в городе. Вероятно, Россия «будет этим обеспокоена».