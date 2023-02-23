Взрывы в Мариуполе будут продолжаться, расстояние большого значения не имеет — Данилов

23 февраля, 20:55
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Мариуполь, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о взрывах во временно оккупированном Мариуполе, которых находится в 80 км от линии фронта. По его словам, для ВСУ расстояние уже большого значения не имеет.

В эфире телемарафона, отвечая на вопросы о взрывах в Мариуполе, Данилов заявил, что в городе «периодически происходит то, что должно происходить».

«Наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь», — подчеркнул секретарь.

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Данилов отметил, что взрывы происходят не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных украинских городах.

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«Это будет продолжаться, пока враг оттуда не уйдет. И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немножечко больше», — добавил Данилов.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что направление Мариуполя уже достижимо для защитников Украины.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Мариуполь Российская агрессия Фронт Взрыв Алексей Данилов

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