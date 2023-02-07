В Мариуполе прогремели несколько громких взрывов. Оккупанты заявили о «работе ПВО»
Разрушенный Мариуполь (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели пять мощных взрывов в районе морского порта. Туда недавно российские оккупанты завезли военную технику и системы ПВО.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты в Мариуполе заявили о «работе ПВО».
Андрющенко добавил, что в Кальмиусском районе города также зафиксированы громкие взрывы — в результате российскими оккупантами снесена 12-этажка возле местной гостиницы Дружба.
Ранее сообщалось, что в порт в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу .
По словам Андрющенко, ночью 6 февраля зафиксировано перемещение:
не менее восьми РСЗО,
шести автобусов с солдатами РФ,
грузовиков из БК,
две системы ПВО типа С-300
«Мариуполь продолжают накачивать оккупантами», — сообщал советник мэра города.
Он добавил, что российские войска продолжают опрокидывать свои силы в город и его окрестности. Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.