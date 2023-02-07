В Мариуполе прогремели несколько громких взрывов. Оккупанты заявили о «работе ПВО»

7 февраля, 15:26
Поделиться:
Разрушенный Мариуполь (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Разрушенный Мариуполь (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели пять мощных взрывов в районе морского порта. Туда недавно российские оккупанты завезли военную технику и системы ПВО.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты в Мариуполе заявили о «работе ПВО».

Андрющенко добавил, что в Кальмиусском районе города также зафиксированы громкие взрывы — в результате российскими оккупантами снесена 12-этажка возле местной гостиницы Дружба.

Видео дня

Читайте также:
Российские оккупанты устроили между собой перестрелку в Мариуполе

Ранее сообщалось, что в порт в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу .

По словам Андрющенко, ночью 6 февраля зафиксировано перемещение:

  • не менее восьми РСЗО,

  • шести автобусов с солдатами РФ,

  • грузовиков из БК,

  • две системы ПВО типа С-300

«Мариуполь продолжают накачивать оккупантами», — сообщал советник мэра города.

https://www.youtube.com/embed/qhta-YXw8xc

Он добавил, что российские войска продолжают опрокидывать свои силы в город и его окрестности. Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.

Читайте также:
Число российских военных в районе Мариуполя возросло до 30 тысяч — Андрющенко

Теги:   Мариуполь ПВО Российская армия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X