В Мариуполе прогремели несколько громких взрывов. Оккупанты заявили о «работе ПВО» 7 февраля, 15:26 Разрушенный Мариуполь (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели пять мощных взрывов в районе морского порта. Туда недавно российские оккупанты завезли военную технику и системы ПВО.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты в Мариуполе заявили о «работе ПВО».

Андрющенко добавил, что в Кальмиусском районе города также зафиксированы громкие взрывы — в результате российскими оккупантами снесена 12-этажка возле местной гостиницы Дружба.

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Ранее сообщалось, что в порт в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу .



По словам Андрющенко, ночью 6 февраля зафиксировано перемещение:



не менее восьми РСЗО,

шести автобусов с солдатами РФ,

грузовиков из БК,

две системы ПВО типа С-300

«Мариуполь продолжают накачивать оккупантами», — сообщал советник мэра города.



Он добавил, что российские войска продолжают опрокидывать свои силы в город и его окрестности. Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.