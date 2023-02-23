Ночные взрывы в Мариуполе: Андрющенко сообщил детали 23 февраля, 08:56 В Мариуполе прогремело три взрыва (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В ночь на четверг, 23 февраля, в оккупированном Мариуполе прогремело три взрыва.

Такие уточненные данные обнародовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, взрывы раздались в Кальмиусском районе Мариуполя, после этого на территории металлургического комбината им. Ильича начался пожар.

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«ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем ​​рождения. В районе ЖМР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно», — резюмировал Андрющенко.

22 февраля ВСУ уничтожили два склада с топливом в Мариуполе. После серии взрывов россияне подняли свои самолеты в воздухе.



Накануне в оккупированном Мариуполе также прогремели 12 взрывов Подтверждено попадание в состав боеприпасов и место базирования окупантов.