Ночные взрывы в Мариуполе: Андрющенко сообщил детали

23 февраля, 08:56
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В Мариуполе прогремело три взрыва (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе прогремело три взрыва (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В ночь на четверг, 23 февраля, в оккупированном Мариуполе прогремело три взрыва.

Такие уточненные данные обнародовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, взрывы раздались в Кальмиусском районе Мариуполя, после этого на территории металлургического комбината им. Ильича начался пожар.

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«ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем ​​рождения. В районе ЖМР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно», — резюмировал Андрющенко.

https://www.youtube.com/watch?v=BobYj5NfJDs&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

22 февраля ВСУ уничтожили два склада с топливом в Мариуполе. После серии взрывов россияне подняли свои самолеты в воздухе.

Накануне в оккупированном Мариуполе также прогремели 12 взрывов Подтверждено попадание в состав боеприпасов и место базирования окупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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