Ночные взрывы в Мариуполе: Андрющенко сообщил детали
В Мариуполе прогремело три взрыва (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В ночь на четверг, 23 февраля, в оккупированном Мариуполе прогремело три взрыва.
Такие уточненные данные обнародовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.
По его словам, взрывы раздались в Кальмиусском районе Мариуполя, после этого на территории металлургического комбината им. Ильича начался пожар.
«ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем рождения. В районе ЖМР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно», — резюмировал Андрющенко.
22 февраля ВСУ уничтожили два склада с топливом в Мариуполе. После серии взрывов россияне подняли свои самолеты в воздухе.
Накануне в оккупированном Мариуполе также прогремели 12 взрывов Подтверждено попадание в состав боеприпасов и место базирования окупантов.