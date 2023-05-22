Ночью в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — Андрющенко

22 мая, 09:21
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Разрушенный оккупантами в Мариуполе завод Азовсталь (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Разрушенный оккупантами в Мариуполе завод Азовсталь (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

«Ночью в Мариуполе раздалось по меньшей мере два взрыва. Ждунам „тревожно“. В очередной раз ПВО работает из жилых кварталов?» — написал он.

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Детали Андрющенко не сообщил.

Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.

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По словам Андрющенко, были «прилеты» в расположение российских оккупантов. Попадание якобы было в районе между АЗС, военкоматом и выездом на Мариуполь.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Андрющенко заявлял, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Взрыв Война России против Украины

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