Макеевка, Ясиноватая, Волноваха. ВСУ начали масштабную кампанию ударов по российской тыловой логистике: почему она важна — ISW 6 июля, 11:03 Взрыв на складе боеприпасов в Макеевке (Фото:Telegram/@donetchan/via REUTERS)

4−5 июля Вооруженные силы Украины нанесли ряд ударов по важным тыловым объектам россиян, в частности в Макеевке Донецкой области и других участках оккупированной территории Украины. Вероятно, это является частью большой скоординированной кампании, которая должна ухудшить положение россиян одновременно с растягиванием и истощением их сил на фронте.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ISW обратил внимание на сообщения о том, что 4−5 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по тыловым позициям России вдоль всего фронта. Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 4 июля, показывают, что украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в Макеевке Донецкой области (6 км к северо-востоку от Донецка). Ряд геолоцированных кадров от 5 июля также отражает последствия вероятных ударов ВСУ по российским позициям вблизи Дебальцевого (52 км к северо-востоку от Донецка), по железнодорожной станции в Ясиноватой (6 км к северо-востоку от Донецка), а также вероятного ракетного удара HIMARS по зданию российской оккупационной администрации в Волновахе Донецкой области (35 км к юго-западу от Донецка).

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Кроме того, российские «военкоры» утверждали, что украинские войска нанесли удары по российским позициям возле Акимовки (16 км к юго-западу от Мелитополя) и пытались ударить по Бердянску в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow. При этом российские источникиутверждали, что системы ПВО оккупантов якобы сбили украинскую ракету в районе Бердянска. Местный Telegram-канал Херсонской области также сообщил, что российскую ПВО пришлось задействовать вблизи оккупированного Скадовска Херсонской области (60 км к юго-востоку от Херсона).

Кадры и заявления об этих шагах Украины свидетельствуют, что ВСУ начали скоординированную серию ударов, направленных на ухудшение российского логистического обеспечения и наземных линий коммуникаций (GLOC) по всему театру боевых действий. Адмирал Энтони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, 4 июля заявил, что украинские силы проводят операцию по «истощению, растяжению и нанесению ударов» по российским силам, чтобы сломать российские оборонительные линии. Поэтому широкомасштабная серия ударов, нацеленная на российскую логистику и наземные пути сообщения была бы уместным элементом такой стратегии, констатируют аналитики ISW. Такой подход частично напоминает ту кампанию перехвата российской логистики, которую украинские силы проводили в рамках контрнаступления под Херсоном. Ранее ISW оценивал, что ВСУ, похоже, сосредотачиваются на достижении асимметричного уровня истощения врага, который позволил бы ВСУ сохранить живую силу ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, однако одновременно истощил бы российские войска и технику. Подобная кампания ВСУ будет иметь накопительный кумулятивный эффект, поэтому ее результаты не будут очевидными сразу, предупреждают в ISW.

Другие выводы ISW за прошедшие сутки:



5 июля ВСУ провели контрнаступательные действия на пяти участках фронта и достигли успехов на отдельных участках.



Россия, вероятно, продолжает готовить информационную почву для возможной атаки на ЗАЭС « под фальшивым флагом», однако сейчас вряд ли вызовет радиационный инцидент.



под фальшивым флагом», однако сейчас вряд ли вызовет радиационный инцидент. Украинские чиновники сообщили, что Россия продолжает закупать БПЛА иранского производства типа Shahed и готовит условия для производства этих беспилотников в России при содействии Ирана.

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В частности полицию Московской области будут обучать тактике ведения городского боя, стрельбе из ручного пулемета, метанию гранат и тактической медицине для совершенствования навыков. В ISW отмечают, что такие попытки улучшить боеспособность сил безопасности в Москве и их способность защитить режим от потенциальных будущих угроз вряд ли будут эффективными. Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Сергея Михайлова с должности генерального директора ТАСС и назначил на его месте Андрея Кондрашова. Ранее Кондрашов снимал документальные фильмы об аннексии Крыма и жизни Путина, а в 2018 году был пресс-секретарем предвыборного штаба Путина. Назначение Кондрашова может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен освещением мятежа Пригожина в этом агентстве, а увольнение Михайлова, который заметно реформировал ТАСС, подчеркивает неизменную важность лояльности Путину над профессиональными достижениями.

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военкоры» сообщили, что ВСУ освободили важную высоту вблизи Клещиевки 7 км к юго-западу от Бахмута). Боевые действия продолжаются на линии Авдеевка — Донецк.

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левом берегу) Херсонской области. Российские чиновники готовят информационную почву для переноса т.н. региональных « выборов» на оккупированных территориях Украины — вероятно, из-за опасений успешных контрнаступлений ВСУ.