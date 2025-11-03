Силы спецопераций показали кадры ночных ударов по логистическим объектам оккупантов в Луганской области

3 ноября, 14:39
Силы специальных операций поразили место разгрузки топлива возле оккупированного россиянами Должанска (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)

Подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ в ночь на понедельник, 3 ноября, успешно поразили объекты логистики российской армии на временно оккупированной территории Луганской области, говорится в сообщении ССО.

Военные нанесли удар по месту разгрузки горюче-смазочных материалов вблизи города Должанск (бывший Свердловск). Также ССО уничтожили склад материально-технического обеспечения оккупационных войск возле села Роскошное.

Такие удары создают дефицит горючего и нарушают логистику оккупантов в пределах группировки войск РФ Центр, сообщают Силы спецопераций.

Ранее 3 ноября Генштаб ВСУ подтвердил ночные удары по логистическим объектам российских оккупантов в Луганской области.

Также в ВСУ сообщили об успешном поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода РФ, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Силы специальных операций (ССО) Война России против Украины Луганская область Временно оккупированные территории

