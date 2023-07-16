ВСУ подтвердили удар по российскому складу вблизи Луганска
Дым над Луганском после того, как там прогремели взрывы (Фото:Типичный Донецк / Telegram)
Силы обороны Украины нанесли удар по складу ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что в Луганской области.
Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.
Других подробностей там не раскрыли.
Журналисты из Донбасс.Реалии геолоцировали место попадания. Это участок за городом, юго-западнее квартала Южного. Видео очевидцев снято с квартала Героев Сталинграда и Ольховского.
Вероятно, склад является бывшим механическим цехом шахты и использовался российской армией в качестве ангара для ремонта и хранения тяжелой техники.
Ранее очевидцы сообщили, что в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов.