ВСУ подтвердили удар по российскому складу вблизи Луганска

16 июля, 16:28
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Дым над Луганском после того, как там прогремели взрывы (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Дым над Луганском после того, как там прогремели взрывы (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Силы обороны Украины нанесли удар по складу ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что в Луганской области.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.

Других подробностей там не раскрыли.

Журналисты из Донбасс.Реалии геолоцировали место попадания. Это участок за городом, юго-западнее квартала Южного. Видео очевидцев снято с квартала Героев Сталинграда и Ольховского.

Видео дня

Вероятное место удара (Фото: Скриншот Google Maps)
Вероятное место удара / Фото: Скриншот Google Maps

Вероятно, склад является бывшим механическим цехом шахты и использовался российской армией в качестве ангара для ремонта и хранения тяжелой техники.

Ранее очевидцы сообщили, что в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Луганск Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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