ВСУ подтвердили удар по российскому складу вблизи Луганска 16 июля, 16:28 Дым над Луганском после того, как там прогремели взрывы (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Силы обороны Украины нанесли удар по складу ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что в Луганской области.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.

Других подробностей там не раскрыли.

Журналисты из Донбасс.Реалии геолоцировали место попадания. Это участок за городом, юго-западнее квартала Южного. Видео очевидцев снято с квартала Героев Сталинграда и Ольховского.

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Вероятное место удара / Фото: Скриншот Google Maps

Вероятно, склад является бывшим механическим цехом шахты и использовался российской армией в качестве ангара для ремонта и хранения тяжелой техники.

Ранее очевидцы сообщили, что в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов.