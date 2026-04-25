В оккупированном Луганске прогремели взрывы, сообщается о масштабном пожаре

Вечером пятницы, 24 апреля, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Сообщается об атаке беспилотников и масштабном пожаре.

О взрывах в городе сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов. Также сообщают о перебоях со светом.

Официальной информации об атаке пока нет.

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26 марта сообщалось, что агенты движения АТЕШ уничтожили релейное оборудование на железнодорожном узле под временно оккупированным Луганском, что привело к блокированию снабжения российских войск.

Через этот узел проходили эшелоны с боеприпасами, комплектующими для бронетехники и запасами горючего, предназначенными для усиления штурмовых подразделений на передовой, подчеркнули партизаны.

В движении отметили, что вывод оборудования из строя заблокировал движение на участке, из-за чего эшелоны не прибыли вовремя, а подразделения остались без запланированного пополнения боекомплекта и запчастей. По их оценке, это непосредственно ограничивает наступательные возможности российских сил.