В оккупированном Луганске прогремели взрывы, росСМИ сообщают об атаке БПЛА

1 июля, 01:02
Поделиться:
Пожар в оккупированном Луганске в ночь на 1 июля (Фото: Астра/Телеграм)

Пожар в оккупированном Луганске в ночь на 1 июля (Фото: Астра/Телеграм)

В ночь на вторник, 1 июля, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Российские СМИ сообщают, что город атаковали БПЛА.

Обновлено в 02:33. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске «горит логистика россиян».

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, в оккупированном городе после «пролетов» БПЛА вспыхнул пожар.

Реклама

Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО и утверждают, что атака на Луганск еще продолжается.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Луганск Беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies