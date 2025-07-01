В оккупированном Луганске прогремели взрывы, росСМИ сообщают об атаке БПЛА

Пожар в оккупированном Луганске в ночь на 1 июля (Фото: Астра/Телеграм)

В ночь на вторник, 1 июля, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Российские СМИ сообщают, что город атаковали БПЛА.

Обновлено в 02:33. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске «горит логистика россиян».

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, в оккупированном городе после «пролетов» БПЛА вспыхнул пожар.

Реклама

Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО и утверждают, что атака на Луганск еще продолжается.