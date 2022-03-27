Взрывы в Луцке. РФ нанесла ракетные удары по нефтебазе — ОВА 27 марта, 22:55 Цей матеріал також доступний українською НВ

В Луцке прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что оккупанты атаковали нефтебазу в городе.

«Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывы и другую информацию!» — написал мэр в Facebook.

Погуляйко подтвердил, что в городе произошли взрывы.

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«Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях», — уточнил он в Telegram.

