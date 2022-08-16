В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ — Гайдай 16 августа, 20:50 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных.

«В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.

Видео дня

«По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто», — сказал Гайдай.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что в Лисичанске было взорвано бывшее здание СБУ.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.