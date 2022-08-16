В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ — Гайдай

16 августа, 20:50
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных.

«В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.

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«По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто», — сказал Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/475977133957941

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что в Лисичанске было взорвано бывшее здание СБУ.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.

https://www.youtube.com/embed/OgbHnqjYwgs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Лисичанск Сергей Гайдай

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