В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ — Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных.
«В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса», — сказал он в комментарии Радио Свобода.
Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.
«По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто», — сказал Гайдай.
Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что в Лисичанске было взорвано бывшее здание СБУ.
ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.