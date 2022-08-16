«Продолжение следует». Гайдай сообщил о «хлопках» в Лисичанске 16 августа, 16:16 Глава ОВА добавил, что вероятно причиной взрывов стало «курение», но подчеркнул: «продолжение следует» (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске раздаются взрывы.

«Даже не знаю, как анонсировать новость… Луганщина уничтожает оккупантов … или: в Лисичанске снова хлопок», — написал Гайдай в Facebook.

Глава ОВА добавил, что вероятно причиной взрывов стало «курение», но подчеркнул: «продолжение следует».

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Он не уточнил, что было уничтожено в оккупированном городе.

Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области бои не прекращаются ни ночью, ни днем.

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