Почему авиабазу РФ в Новофедоровке не могли атаковать беспилотники — главный редактор Defense Express 11 августа, 19:28 По мнению Олега Каткова, причиной сразу двух мощных взрывов в Новофедоровке не могли быть беспилотники (Фото:image obtained by Reuters)

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в интервью Радио НВ объяснил, почему атака на авиабазу России в Новофедоровке не могла быть осуществлена с помощью беспилотников.

«Мы видим два мощных взрыва. Тем более что они происходили одновременно. Такой мощный взрыв невозможно совершить, например, сбросив бомбу с беспилотника типа Байрактар, потому что там бомба имеет общий вес 50 кг. Она маломощна и сделать такой "хлопок" она физически не может, даже если попадет в склад боеприпасов. Да, может быть большой взрыв, но проблема в том, что их не будет два одновременно», – сказал Катков Радио НВ.

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Он добавил, что то, что повлекло за собой взрывы на российской авиабазе, имело достаточно мощную боевую часть, поэтому можно исключить и дроны-камикадзе.

«У них достаточно ограниченная боевая часть в размере максимум несколько десятков килограмм», — пояснил главный редактор Defense Express.

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности».

Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

По данным CNN, взрывы уничтожили по меньшей мере семь российских военных самолетов. Это самые большие потери российской авиации за день со времен Второй мировой войны.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, после удара по аэродрому у поселка Новофедоровка в Крыму было уничтожено более девяти российских самолетов.

Издание Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром вблизи поселка Новофедоровка стоят подразделения Сил специальных операций.

А New York Times со ссылкой на неназванного «украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации» написало, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства.

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