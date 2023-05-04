Возле крымского аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы — видео

4 мая, 20:20
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В центре Севастополя приблизительно в 18:00 были слышны два ракетных пуска (Фото:ЧП/Севастополь/Telegram)

В центре Севастополя приблизительно в 18:00 были слышны два ракетных пуска (Фото:ЧП/Севастополь/Telegram)

Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы.

Видео, где слышны звуки взрывов, опубликовали местные Telegram-каналы.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1654169175344939019?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии в центре Севастополя приблизительно в 18:00 были слышны два ракетных пуска.

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Позже марионетка Кремля Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Накануне российские оккупанты в Крыму утверждали, что в среду, 3 мая, «сбили» два беспилотника в небе над Феодосией.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что с начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Бельбек

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