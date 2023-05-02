В Севастополе прогремел сильный взрыв — Telegram-каналы 2 мая, 19:11 Севастополь (Фото:mygoodhope/Twitter)

В небе над временно оккупированном Севастополем во вторник, 2 мая, раздался громкий взрыв.

Об этом сообщает проект Крым Реалии со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрыв был слышен в районе центра.

Оккупационные «власти» города заявили, что громкие звуки в центре города — это, якобы, профилактическая работа и тренировка систем ПВО оккупантов.

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Ранее главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что с начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн».

Накануне оккупанты в Крыму жаловались на «атаку беспилотников».

Также утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.