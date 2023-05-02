В ОК Юг оценили, насколько значимой проблемой для РФ стал пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе 2 мая, 09:29 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте близ Севастополя раздались взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

Представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя взрывы на нефтебазе в оккупированном Севастополе, заявила, что это существенная потеря для российских оккупантов.

«Это существенная потеря логистики. Перед тем как начинать активные действия, нашим войскам необходимо истощить врага, лишить его логистики, лишить его стабильного обеспечения по всем направлениям, сделать невозможным подтягивание резервов личного состава к запасам горюче-смазочных, ремонтных запасов боеприпасов», — сказала она в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, ВСУ продолжают работу и за прошедшие сутки есть попадание в наблюдательные пункты и места расположения техники и живой силы.

«Это подрывает не только логистику и присутствие врага, но и морально-психологический дух», — подчеркнула она.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00 там заявили, что пожар ликвидировали.

В ВСУ не комментировали причастность к событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что 29 апреля отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.