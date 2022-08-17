После серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты — ГУР

17 августа, 18:55
После взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрывов в оккупированном Крыму российские захватчики срочно отводят свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на территорию страны-агрессора России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в среду, 17 августа, в Telegram.

По данным ГУР, после серии взрывов на военных объектах оккупантов в Крыму они частично перемещают авиацию с аэродромов передового базирования на полуострове на запасные и аэродромы постоянного базирования на территории России.

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Разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов, в том числе в Севастополь, Краснодар, Приморско-Ахтарск, Крымск, Геленджик и Кущевскую. Во время перелета одного из МиГ-31 на борту произошел пожар.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Разведка Саки Российская авиация Джанкой Украинская разведка Деоккупация Крыма ГУР Война России против Украины Новофедоровка

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