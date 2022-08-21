Россиянам придется забрать часть сил от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма — ISW

21 августа, 06:51
Уничтоженные самолеты российских оккупантов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Уничтоженные самолеты российских оккупантов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россияне рассматривают возможность усиления безопасности в оккупированном Крыму после атак на военную инфраструктуру. Однако тогда им придется забрать часть своих сил от линии фронта.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

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«Один российский блогер раскритиковал войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля», — говорится в отчете ISW.

Кроме этого, отмечается, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова.

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Как сообщалось, из-за взрывов в оккупированном Крыму и Белгородской области Россия пытается скрывать от Украины склады с боеприпасами даже на своей территории.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Аннексия Крыма Война в Украине Оккупация Крыма Война России против Украины

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