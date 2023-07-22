Удар по логистике РФ в Крыму. В Октябрьском горит склад боеприпасов, объявлена эвакуация, движение по Крымской железной дороге остановлено 22 июля, 12:40 Детонация и пожар после попадания по складу боеприпасов вблизи Октябрьского (Фото:Сергей Стерненко / Телеграм)

В субботу, 22 июля, в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов сначала сообщил об атаке беспилотников «по инфраструктурным объектам» Красногвардейского [Курманского] района оккупированного Крыма. Именно в этом районе расположен поселок Октябрьское.

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Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА "произошла детонация на складе боеприпасов". По его словам, было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов, а «для минимизации рисков» движение по Крымской железной дороге прекращено. Пострадавших в результате взрывов, как заявил крымский гауляйтер, нет.

В соцсетях появилось множество видеокадров, на которых видны огромные клубы дыма от пожара неподалеку железнодорожной станции Элеваторная в селе Октябрьское, где, вероятно, и произошло попадание по складу боеприпасов.

NV следит за главными деталями и последствиями нового удара по логистике россиян в оккупированном Крыму.

12:45 Склад российских боеприпасов в Крыму продолжает детонировать



12:15 Аксенов объявил об эвакуации населения в пятикилометровой зоне от взрывов

Крымский гауляйтер утверждает, что оккупанты надеются устранить последствия «чрезвычайного происшествия» в «сжатые сроки», а пока «принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места в пункты временного размещения»

12:00 Фото и видео «бавовны» в районе поселка Октябрьское в Крыму