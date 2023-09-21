Минобороны РФ заявило об атаке 19 беспилотников на Крым

21 сентября, 09:31
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Министерство обороны страны-агрессора России заявило, что в ночь на четверг, 21 сентября, временно оккупированный Крым атаковали 19 беспилотников.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Оккупанты отмечают, якобы уничтожили все БПЛА над акваторией Черного моря и Крыма, а над Курской, Белгородской и Орловской областями РФ было якобы сбито по одному дрону.

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Ранее местные Telegram-каналы сообщали о том, что в ночь на четверг, 21 сентября, в разных районах Крыма прогремели взрывы. Их слышали в районе Симферополя, Сак и Евпатории. Жители сообщали, что «слышно/видно работу Панциря-С2 и ЗРК Оса, которые базируются в разных точках аэродрома в Новофедоровке».

Ранее в РФ заявили об атаках беспилотников на Курскую, Белгородскую и Орловскую области. Пропагандисты сообщали, о якобы «обезвреженных» на территории Орловской области двух БПЛА, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крым БПЛА Минобороны РФ Временно оккупированные территории атака дронами

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