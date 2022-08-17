После взрывов в Джанкое. В оккупированном Крыму заинтересовались аварийными чемоданчиками и поиском бомбоубежищ

17 августа, 16:31
9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе (Фото:Reuters)

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе (Фото:Reuters)

После серии взрывов во временно оккупированном Крыму местные жители начали интересоваться поиском бомбоубежищ и подготовкой тревожных чемоданчиков. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма со ссылкой на прокремлевские крымские СМИ.

«При этом даже абсолютно подконтрольные агрессору «крымские медиа» начали иронично сообщать, что «главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят: где бомбоубежище; как быстро продать квартиру; что такое аварийный чемодан», — говорится в сообщении.

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Ассоциация отмечает, что в оккупированном Севастополе также появились мошенники, которые предлагают в телефонной рассылке купить «за небольшую плату» адреса «работающих бомбоубежищ».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам агрессора на фоне взрывов на полуострове.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов. В самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы на военных объектах во временно оккупированном Россией Крыму теперь будут происходить чаще.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Бомбоубежище Взрывы боеприпасов Тревожный чемоданчик

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