«Все напуганы». Чубаров рассказал, какие настроения царят в Крыму и как они изменились за полгода войны 25 августа, 14:20 Взрывы на аэродроме вблизи Новофедоровки, 9 августа 2022 (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Все жители оккупированного Крыма, независимо от их взглядов, с самого начала полномасштабного вторжения стали вынужденными свидетелями войны — даже до того, как она громко прозвучала на полуострове недавними взрывами.

Об этом в интервью НВ заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, оценивая, как полномасштабная война изменила жизнь крымчан.



«Все крымские люди, — и те, кто остаются верными Украинскому государству, и те, кто до сих пор у себя там вынашивает какие-то пророссийские идеи, — стали очевидцами войны», — отметил Чубаров.



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Он напомнил, что хотя на территории Крыма нет боевых действий, однако через полуостров за полгода прошли тысячи единиц российской военной техники, солдаты перемещались с территории России по мосту через Керченский пролив в Крым, накапливались, затем формировались колонны, и они следовали через Чонгар, Каланчак и Чаплинку на материковую Украину — в Херсонскую область.



«А потом, через несколько недель, крымские люди стали свидетелями, как свозят в Крым уже с мест боевых действий убитых российских солдат. Часть из них утилизировали, извините за это слово, в Крыму, для этого там работали крематории. Остальные перемещались на территорию РФ, где уже их хоронили. То есть люди увидели последствия этой войны», — заверил Чубаров.

Именно поэтому, по его словам, все живущие в Крыму напуганы тем, что война ворвется в их жизни разрушениями и убийствами на территории полуострова.

Все напуганы. Но одни напуганы и пытаются обустраивать какие-то средства индивидуальной безопасности — погреба и другое. Это те, кто ждет ВСУ. Вторые, поселившиеся в Крыму за время оккупации, имеют выбор уезжать из Крыма. Часть уже, как нам кажется, начала реализовывать этот план — планируют выезд", — объяснил разницу Чубаров.

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