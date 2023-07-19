Красиво и много. Как в Крыму уже более шести часов детонируют боеприпасы на полигоне — подборка видео

19 июля, 13:39
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Один из взрывов на полигоне в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Один из взрывов на полигоне в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

С раннего утра в оккупированном Крыму на полигоне в Кировском районе детонируют на складе боеприпасы.

Российские Telegram-каналы сообщали, что первые взрывы слышали около 4:30, по состоянию на 10:40 они продолжались. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Причину пожара оккупанты не называли.

Видео дня

NV собрал подборку видео взрывов на полигоне оккупантов.

В Telegram-канале Крымский ветер пишут, что на базе оккупантов, где детонируют боеприпасы есть погибшие и много раненых, а звуки взрывов слышны даже в Феодосии в 20 км от полигона.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Видео Боеприпасы Оккупация Крыма Пожар Взрывы боеприпасов склад с боеприпасами

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