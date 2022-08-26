Сюрпризы даже для агрессора. Что изменили для Кремля взрывы в Крыму — Портников 26 августа, 10:33 Взрыв в оккупированном Россией Джанкое (Фото:(REUTERS/Stringer))

Известный политолог, публицист Виталий Портников считает, что недавние взрывы в Крыму доказали: война, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года, может быть непредсказуемой даже для агрессора.

Такое мнение он высказал в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, что изменила «бавовна» в Крыму, где глава оккупационного режима Сергей Аксенов ранее заявлял, мол, «ни одна ракета не упадет на территории Крыма».

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«Очевидно, когда в Москве начинали эти военные действия, они надеялись совершенно на другое: что через три дня будет захвачена украинская столица, будет создано марионеточное правительство, которое признает то, что Россия имеет права на Крым, признает независимость так называемых «Донецкой, Луганской народных республик», возможно, признает другие территориальные претензии Москвы на какую-то там "Новороссию", - напомнил Портников. — А все то, что Путин оставит от Украины, войдет в состав некоего «союзного государства» России, Украины и Беларуси. Тоже временно, потому что мы понимаем, что такое «союзное государство» — это путь объединения всех тех территорий в одну Российскую Федерацию».

Портников также отметил, что никогда не утверждал, что «все эти российские политические выдумки [о «судном дне" за удары по Крыму»] должны восприниматься как нечто серьезное. «Когда нужно было, Крым был сакральным, когда потребуется, может быть не сакральным», — убежден публицист.

Он напомнил, что главное предназначение Крыма – быть плацдармом для боевых действий против Украины, для дестабилизации ситуации в Черноморском бассейне. «Поэтому действительно так важно, чтобы арсеналы в Крыму не могли использоваться Россией в дальнейшей войне против Украины».



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