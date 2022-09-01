До восьми взрывов. Что произошло в районе мыса Фиолент — комментарий военного эксперта 1 сентября, 15:18 Пожар на мысе Фиолент после взрывов 28 августа (Фото:Скринька Пандори via Telegram)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму 28 августа произошло до восьми взрывов.



Комментируя заявление оккупантов о том, что они пытались выпустить ракету П-800 Оникс и она взорвалась в городе, в котором ее выпускали, Жданов сказал Радио НВ, что, по его мнению, «это очередная ложь со стороны РФ».

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«Потому что, по сообщениям местных жителей, там восемь раз такая ракета взрывалась, взлетала и падала восемь раз. Местные насчитали до восьми взрывов в районе мыса Фиолент. Мы знаем, что там есть военные объекты, мы знаем, что там есть система ПВО, прикрывающая в том числе и Евпаторию. Тем более что ракеты П-800 Оникс не такие уж давние, они довольно часто применяли их против Одессы и Николаева. Это ракета берегового ракетного комплекса Бастион. Это противокорабельная ракета, но она применима для поражения целей на суше», — рассказал военный эксперт.

Вечером 28 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы вблизи мыса Фиолент под Севастополем. Оккупанты утверждали, что сбили беспилотник.

Местные паблики также сообщали о 10 взрывах в Казачьей бухте, тоже располагающейся возле Севастополя.

Так называемый губернатор Севастополя утверждал, что сработала система ПВО. «По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал российский гауляйтер в Telegram.

Также в одном из российских пабликов появилась информация, что россияне сбили свою же ракету, упавшую после запуска.



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