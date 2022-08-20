«Бавовнянное» утро. В нескольких городах Крыма раздались взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО — что известно 20 августа, 12:45 В Крыму с самого утра раздаются взрывы (Фото:Скриншот с видео ЧП Севастополь / Telegram)

В городах оккупированного Крыма с самого утра субботы, 20 августа, раздаются взрывы. Известно о «бавовне» в Севастополе, Евпатории, Заозерном и вблизи Бахчисарая. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

Около 08:30 взрыв прогремел в оккупированном Севастополе вблизи штаба Черноморского флота РФ. На видео, которые публиковали местные телеграмм-каналы, над зданием было видно задымление.

Видео дня

Оккупационные «власти» полуострова заявила о падение на крышу здания штаба украинского беспилотника. Там заявили, что пост воздушной обороны штаба пытался сбить беспилотник из стрелкового оружия.

«В крышу прилетел беспилотник. Шел низко. Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал марионетка Кремля так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Он заявил, что жертв и серьезных разрушений якобы нет.

Штаб оцепили экстренные службы, а жителей просят не выходить на улицу.



Около 10 утра местные жители сообщили о взрывах в Евпатории и Заозерном.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму якобы сработала система ПВО. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Местные паблики также публикуют видео, на которых, как утверждается, зафиксирована работа ПВО.

Через час три взрыва прогремело в Бахчисарае, по данным местных СМИ — в районе аэродрома.

Местные пророссийские телеграмм-каналы пишут, что там тоже якобы сработало ПВО и было сбито «несколько беспилотников».

На фоне роста панических настроений на полуострове представители оккупационных властей принялись успокаивать местных жителей.

Советник «главы» Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, которого цитируют российские СМИ, заявил, что БПЛА, атакующие Крым, якобы «не несут больших зарядов и не смогут нанести серьезный вред».

Он заявил, что цель атак якобы «психологическая».

Крючков также заявил, что удары наносились по «невоенным» объектам, хотя не объяснил, почему к таким объектам он не относит штаб Черноморского флота РФ или военные аэродромы.

Фото: ТАСС / Telegram

Украинская сторона взрывов в Крыму официально не комментировала и не подтверждала свою причастность к ним.

Взрывы в Крыму — что известно?

С начала августа на оккупированном полуострове регулярно слышны взрывы. Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.



По информации Washington Post за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами в оккупированном Крыму.

Эти атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

Взрывы на полуострове возобновились 18 августа. В Керчи, как уверяют местные оккупационные власти, сработало ПВО. Взрывы также прозвучали в Севастополе и в районе военного аэродрома оккупантов в Бельбеке. Губернатор оккупированного Севастополя заявил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО сбили беспилотник.

На следующий день взрывы прогремели в небе над Евпаторией и в поселке рядом, а также в Севастополе. Оккупанты снова заявили об удачной работе ПВО и сбитом беспилотнике.

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