В Крыму прогремели взрывы, в Сети пишут об атаке дронами

9 июля, 12:31
В захваченном россиянами Крыме прогремели взрывы 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Красноперекопском районе захваченного россиянами Крыма в среду, 9 июля, было слышно громкий взрыв, пишет мониторинговый канал Крымский ветер.

Очевидцы сообщают об атаке дронами на полуостров и «работе» российского ПВО в Красноперекопском районе.

В свою очередь гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в районе Северного и Южного молов российский флот якобы проводит противодиверсионные «тренировки» с применением «различных видов оружия». Он заявляет, что в городе «все спокойно».

28 июня украинские военные нанесли удар по аэродрому Кировское на юго-востоке Крыма, спутники фиксировали масштабный пожар на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО.

3 июля Силы обороны сообщили, что морские дроны уничтожили три российские РЛС Небо-М в Крыму.

Крым Севастополь Война России против Украины Дроны



