В разных районах Крыма звучат взрывы

21 сентября, 01:08
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Взрыв в Новофедоровке (Фото:t.me/Crimeanwind)

Взрыв в Новофедоровке (Фото:t.me/Crimeanwind)

В ночь на четверг, 21 сентября, в разных районах Крыма раздаются взрывы. В частности, в районе Симферополя, Сак и Евпатории.

Об этом пишет Телеграм-канал Крымский ветер.

Жители сообщают о многочисленных взрывах в районе Симферополя, Сак, Заозерного, Гвардейского, Новофедоровки, Евпатории.

Видео дня

Сообщается, что «слышно/видно работу Панциря-С2 и ЗРК Оса, которые базируются в разных точках аэродрома в Новофедоровке».

После одного из прилётов работа Панциря прекратилась, причины неизвестны

При этом отмечается, что СУ-30 и СУ-24М, которые в большом количестве базируются на аэродроме, всё ещё не вылетали.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Беспилотник ПВО Аннексия Крыма Деоккупация Крыма

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