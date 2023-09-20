ГУР о новых взрывах в Крыму: Плановая работа. Продолжаются операции на море, суше и в воздухе

20 сентября, 15:15
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя сообщения о новых взрывах в оккупированном Крыму в среду, 20 сентября, заявили, что это плановая работа сил безопасности и обороны Украины.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

«Конечно, [продолжается работа] по военным объектам оккупантов на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму. Совсем скоро детали обнародуют Вооруженные силы и Генштаб», — сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос об объектах, куда могли быть попадания, и масштабах эффективности, Юсов посоветовал подождать, заявив, что в последние дни «очень много новостей из Крыма».

По его словам, все происходит в рамках одного комплекса мероприятий и все они «результативные». Их конечной целью представитель ГУР назвал деоккупацию полуострова, а на этом этапе — ослабление позиций россиян.

«Крым до сих пор используется как определенный логистический хаб для, в частности, переброски на другие участки фронта сил и средств противника. Чтобы его разрушить, реализуются определенные операции — и на море, и на суше, и в воздухе, и дальше будет», — добавил Юсов.

20 сентября в Крыму прогремела серия взрывов. В частности, их слышали возле военных аэродромов Бельбек и Кача. Также Telegram-каналы сообщали о попадании в воинскую часть россиян возле села Верхнесадовое под Севастополем.

Оккупанты признали атаку, утверждая, что сбили беспилотники и «загорелась трава».

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Только за последние недели Украина нанесла несколько успешных ударов по оккупированном Крыму. Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовались морские дроны.

За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что был поражен большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым ГУР Война России против Украины

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