ГУР о новых взрывах в Крыму: Плановая работа. Продолжаются операции на море, суше и в воздухе
Крым (Фото:Reuters)
В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя сообщения о новых взрывах в оккупированном Крыму в среду, 20 сентября, заявили, что это плановая работа сил безопасности и обороны Украины.
Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.
«Конечно, [продолжается работа] по военным объектам оккупантов на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму. Совсем скоро детали обнародуют Вооруженные силы и Генштаб», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос об объектах, куда могли быть попадания, и масштабах эффективности, Юсов посоветовал подождать, заявив, что в последние дни «очень много новостей из Крыма».
По его словам, все происходит в рамках одного комплекса мероприятий и все они «результативные». Их конечной целью представитель ГУР назвал деоккупацию полуострова, а на этом этапе — ослабление позиций россиян.
«Крым до сих пор используется как определенный логистический хаб для, в частности, переброски на другие участки фронта сил и средств противника. Чтобы его разрушить, реализуются определенные операции — и на море, и на суше, и в воздухе, и дальше будет», — добавил Юсов.
20 сентября в Крыму прогремела серия взрывов. В частности, их слышали возле военных аэродромов Бельбек и Кача. Также Telegram-каналы сообщали о попадании в воинскую часть россиян возле села Верхнесадовое под Севастополем.
Оккупанты признали атаку, утверждая, что сбили беспилотники и «загорелась трава».
Только за последние недели Украина нанесла несколько успешных ударов по оккупированном Крыму. Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовались морские дроны.
За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, находившихся «на ремонте».
В украинской разведке заявили, что был поражен большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.