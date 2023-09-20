Возле аэродромов Бельбек и Кача были взрывы. Под Севастополем прилет в воинскую часть — Telegram-каналы 20 сентября, 13:00 Дым поднимается возле Верхнесадового под Севастополем 20 сентября (Фото:Скриншот видео Крымский ветер)

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов в среду, 20 сентября. Telegram-каналы пишут, что их слышали, в частности, и возле военных аэродромов Бельбек и Кача. Также может быть попадание в воинскую часть под Севастополем.

Об этом сообщают Крым.Реалии и Крымский ветер.

В Севастополе раздались громкие взрывы, похожие на работу ПВО. Крымский ветер пишет, что их также слышали возле Инкермана в Бахчисарайском районе.

Видео дня

Также канал пишет о попадании в воинскую часть россиян возле села Верхнесадовое. На фото и видео видно, как поднимается густой черный столб дыма. Крым.Реалии сообщает, что на этом месте расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ — это захваченный россиянами запасной командный центр Военно-морских сил Украины.



Гауляйтер Михаил Развожаев утверждает, что в Верхнесадовом и Каче ПВО сбили беспилотники, в результате чего произошло «небольшое возгорание травы». Один, по его словам, упал на территории виноградников.



Кроме этого, дым видно возле гавани в Инкермане. Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн горючего. Оккупанты говорят, что так ее маскируют от атак.

Только за последние недели Украина нанесла несколько успешных ударов по оккупированном Крыму. Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовались морские дроны.

За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, находившихся «на ремонте».