На западе оккупированного Крыма прогремели взрывы, на фоне этого запланирован тест системы оповещения населения 1 марта, 09:59 В оккупированном Крыму периодически происходит «бавовна» (Фото:vanek_nikolaev/Telegram)

В ночь на среду, 1 марта, на западе оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы прогремели в районе Евпатории и поселка Черноморское

«Около 2.30 был громкий бабах в районе Евпатории, сообщают наши подписчики», «В Черноморском всю ночь до начала 5-го утра были слышны взрывы. От взрывов тряслись стекла в 1.54, 2.55 и 4.20», — сообщили в соцсетях.

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Еще три громких взрыва прогремели в районе села Молочное.

Некоторые услышали звук взрыва даже на севере Севастополя.

Оккупационные власти пока не прокомментировали взрывы.

На фоне этого на полуострове будут тестировать систему оповещения населения.

Местный оператор сообщил, что 1 марта в 10:43 на российском ТВ запланировано «проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения».

«В эфир выйдет проверочный (тестовый) ролик продолжительностью не более одной минуты с сигналом ГО и ЧС», — отметили там.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».

В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.