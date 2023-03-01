На западе оккупированного Крыма прогремели взрывы, на фоне этого запланирован тест системы оповещения населения

1 марта, 09:59
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В оккупированном Крыму периодически происходит «бавовна» (Фото:vanek_nikolaev/Telegram)

В оккупированном Крыму периодически происходит «бавовна» (Фото:vanek_nikolaev/Telegram)

В ночь на среду, 1 марта, на западе оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы прогремели в районе Евпатории и поселка Черноморское

«Около 2.30 был громкий бабах в районе Евпатории, сообщают наши подписчики», «В Черноморском всю ночь до начала 5-го утра были слышны взрывы. От взрывов тряслись стекла в 1.54, 2.55 и 4.20», — сообщили в соцсетях.

Видео дня

Еще три громких взрыва прогремели в районе села Молочное.

Некоторые услышали звук взрыва даже на севере Севастополя.

Оккупационные власти пока не прокомментировали взрывы.

https://www.youtube.com/watch?v=VC8woac-9LM

На фоне этого на полуострове будут тестировать систему оповещения населения.

Местный оператор сообщил, что 1 марта в 10:43 на российском ТВ запланировано «проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения».

«В эфир выйдет проверочный (тестовый) ролик продолжительностью не более одной минуты с сигналом ГО и ЧС», — отметили там.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

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В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».

В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Евпатория хлопок Война России против Украины

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