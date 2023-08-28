Ночная атака. РФ ударила Калибрами, в Кривом Роге повреждены частные дома, в Полтавской области — промышленный объект — главное 28 августа, 08:23 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках ракет Калибр.

Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской области, взрывы слышали в Кривом Роге.

NV следит за последствиями ночной атаки.

08:25 В Полтавской области двое погибших и двое раненых, еще двоих ищут, разрушен производственный цех предприятия

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В результате вражеской атаки по промышленному объекту в Полтавской области два человека погибли, еще двое доставлены в больницу с незначительными повреждениями. О местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов, сообщил Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА.



Также полностью разрушен производственный цех.



08:18 Уничтожены четыре из шести ракет: в Воздушных силах рассказали о ночных ударах Калибрами и ракетами Х-59

В ночь на 28 августа 2023 года Россия нанесла по Украине удары ракетами морского и воздушного базирования:

четыре крылатых ракеты Калибр были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии;

также Россия применила две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 в направлении Кривого Рога — их выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы ПВО уничтожили четыре воздушных цели:

две крылатые ракеты Калибр;

две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине, последствия которого должна сообщить местная администрация, отметили в Воздушных силах.

07:55 В Полтавской области РФ ударила по промышленному объекту

«Сегодня враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВД.



07:48 Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Уничтожены два дома, еще пять — повреждены

Российские оккупанты в понедельник утром, 28 августа, ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Пострадавших нет.



Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.



Россияне совершили атаку с южного направления, применив тактическую авиацию. В результате удара разрушены два дачных дома, еще пять повреждены. Также загорелось хозяйственное сооружение. Обошлось без погибших и пострадавших.



06:45 Отбой воздушной тревоги.



Фото: alerts.in.ua

05:00 Отбой тревоги в большинстве областей.



Фото: alerts.in.ua

04:39 КМВА: «Воздушная тревога в столице связана с пусками крылатых ракет с акватории Черного моря. Предварительно осуществлены пуски ракет типа „Калибр“. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги».



Фото: alerts.in.ua

04:32 В Киеве объявлена тревога.



Фото: alerts.in.ua

04:25 Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.



По состоянию на 04:12 Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

Фото: alerts.in.ua