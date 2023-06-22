Ночная атака. Россия применила Кинжалы, Х-22 и дроны, сбиты три шахеда, «прилеты» в Днепропетровской и Одесской областях — главное

22 июня, 10:41
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Последствия удара по частному сектору в Криворожском районе (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

Последствия удара по частному сектору в Криворожском районе (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

В ночь на четверг, 22 июня, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия снова применила для ударов иранские дроны-камикадзе типа Shahed, а также ракеты Кинжал и Х-22.

NV следит за последствиями ночной атаки.

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10:37 Ночью Россия применила Кинжалы, ракеты Х-22 и дроны-камикадзе, ПВО удалось сбить три «шахеда» — Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ подвели итоги ночной атаки России 22 июня, которая была направлена на объекты критической инфраструктуры Украины.

Видео дня

Российские оккупанты атаковали Украину с воздуха:

  • ракетами Х-22 (три ракеты из бомбардировщиков Ту-22м3 были выпущены из акватории Азовского моря)
  • ракетами Х-47 Кинжал (были совершены пуски трёх МиГ-31К, слетавших с аэродрома Саваслейка)
  • четырьмя ударными дронами Shahed-136/131 (три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной).

«К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Однако оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины», — подчеркнули в Воздушных силах.

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09:50 Взлеты МиГов, ракеты и дроны-камикадзе. Игнат рассказал о комбинированном ночном ударе РФ по Украине

При ударе РФ по Украине в ночь на четверг, 22 июня, применялись дроны-камикадзе, были пуски ракет, а также проверяют возможное применение Кинжалов, поскольку фиксировали взлеты МиГ-31.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, пуски ракет производились с Азовского моря с применением самолетов Ту-22МЗ.

«Масштаб не такой массированный, как раньше. Но у нас есть информация, она еще уточняется, и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине», — отметил Игнат.

08:24 Дрон попал в складское помещение — Братчук о деталях ночной атаки в Одесской области

07:40 В Криворожском районе Днепропетровской области повреждены частные дома и жилой сектор

Об этом сообщили мэр Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью в Кривом Роге слышали взрывы.

07:25 Над Одесской ночью сбили три дрона Shahed, есть попадание

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Уточняем ситуацию. Критического попадания нет, потерь среди людей нет», — сказала Гуменюк.

07:20 Ночью РФ нанесла ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed — Генштаб ВСУ

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, сообщили в утренней сводке Генштаба.

03:12 Отбой тревоги по всей Украине

02:22 Тревога в Одесской области. Угроза удара БПЛА

02:10 В данный момент тревога продолжается в Сумской и Черниговской областях

02:00 Отбой воздушной тревоги в Киеве и в других областях

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Мапа тривог
Фото: Мапа тривог

01:50 Повторные взрывы в Кривом Роге подтвердил Александр Вилкул

01:45 Зафиксированы пуски ракет из акватории Азовского моря.

Вражеская стратегическая авиация приближается к акватории Азовского моря

01:32 Черниговская и Сумская область — угроза БПЛА

01:20 ВСУ сообщают, что 4 Ту-22м3 движутся в сторону госграницы Украины с Востока! Воздушные силы призывают оставаться в укрытиях.

01:07 Взрывы раздаются в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности и угрозе применения баллистического вооружения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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